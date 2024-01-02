Дикий цинічно пояснив ухилянтам, чому в армії більше шансів вижити

За його словами, навіть у випадку поразки збройний підрозділ зможе організовано перейти кордон.

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий пояснив ухилянтам, чому потрібно воювати і чому в армії більше шансів вижити.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новинарня".

"Щоб закінчити попередню тему про шанси вижити ухилянтів... Якщо вже бути зовсім цинічним, якщо ми вже програємо цю війну через те, що в армію не записалися, то якраз більше шансів вижити буде у тих, хто буде у складі збройного підрозділу", – каже Дикий.

За його словами, у випадку поразки збройний підрозділ зможе організовано перейти кордон, вийти до ЄС і там інтернуватися. Як приклад експерт навів досвід УПА, деякі підрозділи якої "організовано просто прорвалися через Польщу і Словаччину і далі собі спокійно жили в діаспорі".

"В разі якщо вже війна програна, то у бійця в складі підрозділу набагато більше шансів вижити, аніж у ухилянта в підвалі", – підсумував Дикий.

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