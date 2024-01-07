Дикий пояснив, чи є користь в армії з примусово мобілізованих

Експерт наголосив, що жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців.

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий пояснив, яка користь армії з примусово мобілізованих українців, яких ТЦК ледь не ловить на вулиці.

Про це він написав у себе в Facebook.

Дикий звернув увагу на думку, що примусово мобілізовані тільки шкодять війську, адже вони будуть поганими солдатами, з низькою мотивацією, матимуть схильність до втечі чи дезертирства.

"Звісно ж, кожний, маючи вибір, волів би воювати пліч-о-пліч із мотивованими добровольцями. І під командою мати добровольців – зовсім не те саме, що наловлених ТЦК мобіків. Але ж ключове тут – "маючи вибір". А ми вже його не маємо", – наголосив експерт.

Дикий пояснив, що кожна нація має досить обмежений відсоток пасіонаріїв – потенційних добровольців. Пасіонаріїв завжди меншість, і це – нормально.

"На жаль, жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців. Тут працюють закони великих чисел – проти мобілізованої маси доводиться виставляти таку само мобілізовану масу... Тобто без тих, кого держава мобілізує недобровільно, ми просто фізично не протримаємось", – зазначив експерт.

Армія перетворює людей

Крім того, він зауважив, що чоловіки, які потрапили на фронт проти своєї волі, дуже часто стають хорошими воїнами.

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"Не варто вважати, що кожний хто не прагнув до війська та на фронт – обов’язково лайно, боягуз, і головне що це невиліковно. Не хотіти на війну – це взагалі-то нормально. І боятися смерті та інших незручностей у війську – так само нормально.

Вчорашній ухилянт, якого виловили та примусом притягнули до війська, після першого шоку прибуває на фронт абсолютно пригнічений та розгублений. А там – зовсім інше життя, абсолютно відмінне від всього його попереднього досвіду. І в цьому житті раптом зовсім по іншому вибудовуються пріоритети, міняється шкала важливого та другорядного.

Страх зганьбитись перед друзями у окопі стає екзистенційним, і мотивує в моменти слабкості", – каже Дикий.

За його словами, війна – "жахлива кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей". Проте експерт визнає, що такі "метаморфози" можливі не з усіма.

"Хтось, хто втікав від воєнкома, але не зумів, таки стане у війську дезертиром. Хтось зіп’ється в кончені "аватари", хтось вчинить самостріл або суїцид. Це також частина страшної воєнної реальності, від якої нам нікуди не подітись.

Але перший шлях, із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники, проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим", – підсумував Євген Дикий.

Раніше Дикий пояснив, що посилення мобілізації потрібно не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям. Також він цинічно пояснив ухилянтам, чому в армії більше шансів вижити.

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