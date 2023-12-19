Дикий розповів, де ховаються від мобілізації в Україні до 80 тисяч осіб

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Попри це, не меншає тих, хто намагається її уникнути, через що військкоми починають імпровізувати.

Про це розповів розповів ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Фокус".

Він наголошує, що ТЦК імпровізують і вдаються до рейдів по спортзалах або нічних клубах, а також до насильницького затягування до призовного пункту.

"ТЦК зараз поставлені в доволі дурну ситуацію, коли в Україні діє законодавство, фактично притаманне законодавству мирного часу. Завдяки цьому є безліч варіантів для ухиляння від мобілізації, а з ТЦК вимагають результат", - розповів ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Фокус".

Водночас чимало військкомів чинять так через тиск зверху.

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"Коли людину витягують з маршрутки і забирають до ТЦК, то це вже майже викрадення, і такі випадки треба припиняти і карати дуже жорстко. Таким чином вдається тільки мобілізувати кілька людей, а ненависть до армії зароджується у багатьох", - упевнений Дикий.

Також Рада намагається посилити мобілізацію, тому йде робота над скасуванням відстрочки по другій вищій освіті. Цю лазівку часто використовують, щоб ухилитися від призову.

"Скасування відстрочки для отримання другої вищої освіти здатне збільшити мобілізаційний ресурс до 80 тисяч осіб. Оскільки це люди з першою вищою освітою, їх можна одразу відправляти на 3-4-місячні курси лейтенантів, щоб вони згодом очолювали відділення і взводи", - пояснив Дикий.

Нагадаємо, за словами Зеленського, в Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він відповів, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності й фінансів.

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