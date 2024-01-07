Дикий відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону

Мобілізувати українців, які перебувають за кордоном, в тому числі ухилянтів, які незаконно втекли з України після 24 лютого 2022 року фактично неможливо, бо для цього нема необхідних механізмів.

Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Це ідея із тої серії, що наповнити держбюджет за рахунок скарбів Полуботка – було б дуже добре, якби було хоч трохи реально", – каже експерт.

Він визнав, що наразі жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном нема, а спроба їх звідти екстрадувати "буде дуже потужним пострілом собі в ногу".

"Якщо ми спробуємо вимагати видачі ухилянтів із Європи, всі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході "пацифізм" та ухилення від примусового призову давно вже є залізобетонною підставою для надання захисту. Тож новобранців ми не отримаємо, натомість європейські суди та преса будуть просто заповненими плачами та стогонами наших новоявлених "пацифістів", – зазначає Дикий.

На його думку, російська пропаганда миттєво розкрутить тезу про те, що навіть путінська Росія не намагається повернути своїх втікачів з-за кордону, тож Україна виглядатиме більшою диктатурою, аніж РФ.

"Враховуючи, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним тижнем та місяцем, ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів.

Все що ми можемо реально – звертатись до сумління та вести якусь рекрутингову кампанію для закордонних українців. Але ефективність її я б особисто оцінив як швидше за все нульову або щось біля того", – розмірковує експерт.

Дикий припускає, що більшість українців, які перебували за кордоном і хотіли захищати свою країну, уже повернулися.

Раніше Дикий пояснив, що посилення мобілізації потрібно не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям. Також він цинічно пояснив ухилянтам, чому в армії більше шансів вижити.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, як збираються повертати ухилянтів з-за кордону.

Тим часом міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації до ЗСУ.