Дикий заявив, що для вирішення проблем з мобілізацією необхідно прийняти два ключових рішення

Він заявив, що одне рішення населенню сподобається, а інше ні.

В Україні необхідно комплексно прийняти два рішення, які вирішать проблему з проведенням мобілізації.

Про це в етері телемарафону заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Те, що людям сподобається: ми маємо ввести граничний термін служби у війську навіть під час війни. Але паралельно з цим нам треба закрити головну дірку в нашому законодавстві. Як це не неприємно, нам треба криміналізувати ухилення від військового обліку", - зазначив Дикий.

Він заявив, що дезертирів необхідно карати жорстко, вони повинні отримувати 5 років тюрми у випадку ухилення від мобілізації.

"А якщо ти просто не стоїш на обліку в військкоматі, просто посилаєш на всі "заставки" воєнкома з повісткою, виходиш через вікно в ТЦК – так от, це адміністративне правопорушення, 1400 гривень штрафу. Під час війни це не припустима розкіш. Коли людина буде стояти перед вибором: відвоювати 3 роки і повернутися або ті самі 3 роки відсидіти – це буде абсолютно інший вибір. От оці два рішення має прийняти Верховна Рада і ситуація зміниться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що електронні виклики до військкомату отримають всі в Україні та за кордоном.

Крім того, ми раніше інформували, що одна з країн Європи заявила, що видаватиме Україні чоловіків призовного віку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.