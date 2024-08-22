Диктатор Путін втрачає контроль: політолог оцінив наслідки Курської операції для режиму

Курська операція — це удар по репутації та самолюбству Кремля

Операція ЗСУ в Курській області вже має цілу низку політичних наслідків для Росії. Найголовніше - війна перейшла на територію країни-агресорки.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Вперше після Другої світової війни Москва втратила контроль над частиною території Курської області. Навіть деякі російські політологи, причому лояльні до Кремля, назвали це ляпасом президенту-диктатору Володимиру Путіну. Своєю чергою, Фесенко називає це "і слабкістю Кремля, і російської армії".

"Знову сталася іронія з темою "трьох днів". На початку війни Кремль пообіцяв за "три дні розгромити" Україну. Багато хто вірив у це, очікував подібного. Але не вийшло, і досі не виходить. А тепер Герасимов, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації, пообіцяв Путіну за "три дні" вирішити проблему в Курській області. Причому вони називають це не війною, а "масштабними провокаціями", "проблемами", "спробою прориву". Хоча яка тут спроба, якщо російська влада втратила контроль більш ніж на однією тисячею квадратних кілометрів Курської області?", - наголосив політолог.

Курська операція, каже Фесенко, - це удар по репутації та самолюбству Кремля, а також по всій російській армії.

"Слабкість Кремля проявилася не тільки всередині Росії. Вона відчувається знову, як у 2022-му році, і за кордоном. Путін потенційно зараз втрачає контроль над розвитком ситуації. Він хотів примусити Україну до миру на своїх умовах, до односторонніх поступок. Тепер позиції Києва в перспективі майбутніх мирних переговорів значно посилилися. І сама логіка перемовин неминуче має змінитися. Це викликає лють, роздратування у Путіна", - каже політолог.

За його словами, кремлівський "фюрер" намагається применшити масштаби того, що сталося, замовчати, але у нього це погано виходить.

Нагадаємо, Кремль вважає, що операція ЗСУ в Курській області триватиме кілька місяців. Оскільки росіяни шоковані через наступ в РФ, то людей готують до "нової нормальності".

Читайте також: