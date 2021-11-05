Дилери майбутнього: в Одесі почали виготовляти людські кістки з пластику

Спецпроєкт ТСН.Тижня "Дилери майбутнього" познайомився з українцями, які винайшли унікальні технології, що рятують планету, людей, приносять купу грошей і буквально викликають "вау-ефект".

Які асоціації виникають у вас зі словом "пластик"? Зручність? Екологічна біда? Сміття? Який би варіант не обрали - він точно не збігатиметься з тим, що вигадав Денис Гурак та його команда в Одесі. Вони буквально друкують людські кістки.

"22 мільйони ортопедичних медичних операцій на рік у світі. Наші імпланти можуть бути застосовані в половині з таких операцій", - прогнозує керівник компанії Денис Гурак.

Фантастичних особливостей у їхньої ідеї дві.

Перша – це зможуть робити у кожній лікарні. Винахідники прогнозують, будь-яке травматологічне чи ортопедичне відділення захоче замовити таку послугу.

А друга, після імплантації заміненої частини скелета - штучна кістка заросте справжньою. Адже в людському організмі їхній пластиковий імплантат буквально розчиниться.

ADAM Bioprinting / Facebook

У планах українських біоінженерів - вже нові горизонти.

"Ми дивимось у майбутнє і, можливо, будемо друкувати не лише кістки, а й інші органи – м'які", - з захопленням розповідає менеджер проєкту Михайло Плужник.

На український винахід чекають у лікарнях трьох континентів. Та коли медичне хай-тек диво з’явиться у вітчизняних ескулапів? І в яку копійку влетить пластикова нога, рука чи щелепа? Ви будете здивовані, коли дізнаєтесь ціну. Подробиці - цієї неділі, 7 листопада, в спецпроєкті "Дилери майбутнього" в ТСН.Тижні з Аллою Мазур на "1+1" та на сайті ТСН.ua.

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