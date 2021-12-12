"Дилери майбутнього": як українські студенти пов'язані зі створенням місяцеходу 

Студенти вчаться розробляти і виготовляти сучасні ракетоносії.

Уже за три роки - у 2024 році - астронавти повернуться на Місяць. Людство зробить новий крок на шляху, що почався більше 50 років тому. Але цього разу перші кроки Місяцем зробить не людина, а місяцехід. Це буде робот на ім’я Асагумо. Цього робота розробила компанія, що належить українцеві.

Про це йдеться у ТСН.Тиждень.

Ми звикли, що український космос – це музей, експонати якого вкриті іржею та пилом. Але молоді люди переконані, що український космос – це початок їхнього зоряного стартапу.

Більшість студентів тут, в інжиніринговій школі "Ноосфера" при Дніпровському університеті, лише вчаться, але вчаться тут тому, що принесе їм кар'єру, статус, купу грошей і славу "дилерів майбутнього" - розробляти і виготовляти сучасні ракетоносії. Спочатку – в комп'ютерних програмах. А згодом – 3-Д друк чи таке-от – намотування – корпуси сучасних ракет мотають з волокна, а не зварюють з металу.

Наразі студенти 5 курсу разом з ментором-викладачем відпрацьовують нову систему намотки.

"Ми зараз працюємо з намотками 150 міліметрів, а у великих космічних ракетах використовуються діаметри 2-2,5 метри. Але технологія та сама”, - сказав керівник центру.

Свої невеликі тренувальні ракети не лише конструюють та виготовляють, а й запускають з єдиного в Україні полігона в Павлограді. І ці ракети рік від року стають дедалі більшими.

“Запустити ракету – це була романтика, але нам це вдалося. Дякуючи Ілону Маску, ця тематика почала знову розвиватися. Тому що після закінчення гонки озброєння космос перестав бути цікавим людям. Я вирішив пов’язати своє майбутнє з космосом. Через 10 років я би хотів займатися цією справою - бути інженером, будувати ракети”, - поділився студент.

Космос - це вже не романтика. Ілон Маск, як пророк нової космічної ери, повернув людям віру в можливість освоювати всесвіт. І першими у це повірили бізнесмени – стартапери. Студентська ракетна програма в США під назвою “Електрон” наразі перетворилася в успішний бізнес – ракетоносії колишніх студентів виносять вантаж на орбіту і заробляють мільйони. В наших студентів та викладачів – та сама мета.

“Ми плануємо в найближчі 2-3 роки створити суборбітальну ракету, яка перетне 100 кілометрів по висоті. Вийде у відкритий космос. І цей стартап – студентська ракета – має всі шанси вирости в якусь компанію з будівництва і експлуатації космічної техніки. І надання послуг на ринку”, - додав керівник центру.

Ринок доставки вантажів не лише на навколоземну орбіту, а й на місяць – вже не фантастика. Космічними розробками в світі вже сьогодні займаються сотні приватних компаній – з інвестиціями в десятки мільярдів доларів. З появою нових транспортних компаній ціна кілограму вантажу, доправленого в космос, - це вже не 30 тисяч доларів, як раніше, а лише 12 тисяч.

А доставка вантажів на МКС - в цьому році подорожчала всемеро. Заявлені плани про будівництво в Канаді космодрома для комерційних запусків українських ракетоносіїв “Протон” – це лише один з амбітних проєктів українських "дилерів майбутнього". В спину Ілону Маску та Спейс-Ікс дихають конкуренти. Компанія “Файерфлай аероспейс" українця Макса Полякова – саме він допомагає студентам в Дніпрі ставати справжніми ракетниками.

Поляков планує не лише доставляти на орбіту надлегкі супутники, а й взяти участь в місії НАСА на Місяць, яка стартує в 2023 році. Ще один український космічний дилер – бізнесмен Павло Танасюк - у власній компанії “Спейсбіт” працює над створенням місяцехода “Асагумо”. Під час місячної місії ці роботи досліджуватимуть лавові печери під поверхнею нашого супутника.

Місця для цих роботів вже замовлені в посадкових модулях американських компаній, які винесе на місячну орбіту один з космічних кораблів Ілона Маска. Вже за рік на одному із них український прапор, виготовлений з титану, опиниться на поверхні Місяця.

"Дилери майбутнього" | Як українські студенти пов'язані зі створенням місяцеходу

Автори: Станіслав Ясинський, Денис Ярошенко та Олександр Ребенчук, ТСН Тиждень, 1+1