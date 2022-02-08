Ділили чоловіка, а постраждала дитина: на Прикарпатті жінка побила сина своєї конкурентки

У хлопчика діагностували легкі тілесні ушкодження.

В Івано-Франківській області жінка через чоловіка побила малолітнього сина своєї конкурентки. Це сталось через те, що дитина просила не ображати її матір.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, підозрювана 1 листопада 2021 року прийшла до будинку матері потерпілого. Вона нецензурно обзивала жінку, а коли син заступився за матір, то вдарила дитину.

Підозрювана на суді підтвердила, що вона прийшла до будинку жінки, в якому перебував її співмешканець. Під час конфлікту через чоловіка мати хлопчика втекла. Тоді вона вдарила її сина, який намагався захистити жінку.

Хлопчик на суді розповів, що підозрювана ображала його матір. Коли він зробив їй зауваження, вона його вдарила в обличчя. А коли він побіг за мамою, обвинувачена штовхнула його на землю. У дитини діагностували легкі травми.

Суд врахував, що підозрювана виховує двох дітей, має позитивну характеристику та розкаялась через злочин. Її визнали винною за ч.1 ст.125 КК України та оштрафували на 850 грн.

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