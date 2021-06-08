Ділили дитину, що ледь не задушили: у Харкові експодружжя влаштувало розбірки (відео)

Очевидці події повідомили про конфлікт між чоловіком і дружиною до поліції.

У Харкові побилося подружжя, яке розлучається. Дитину ділили так, що ледь не задушили.

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Відео сімейного конфлікту виклали у Мережі.

На кадрах видно, як чоловік схопив дитину і тримає її щосили, а жінка намагається її забрати. Дівчинка плаче, втім, батьків це не зупиняє і вони продовжують її шарпати.

В результаті очевидці повідомили про конфлікт між подружжям до поліції. За їхніми словами, у бійці також брав участь свекор жінки.

"Попередньо, в ході з’ясування стосунків між подружжям, яке збирається розлучатися, виник конфлікт з приводу того, з ким залишиться їх малолітня дитина. На місці поліцейські попередньо з’ясували, що між 39-річним чоловіком та дружиною виник конфлікт. Під час конфлікту за громадянку заступився 38-річний чоловік, до якого вона звернулася по допомогу. В подальшому він звернувся до Харківського районного управління поліції №1 із заявою про те, що його побили. У свою чергу, 39-річний батько дитини написав заяву про те, що 38-річний чоловік застосував стосовно нього сльозогінний газ", - розповіли у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

За фактом події правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 1 року виправних робіт.

Наразі з’ясовуються усі обставини конфлікту.

У Харкові подружжя, яке розлучається, ділило дитину, що ледь не задушило

Нагадаємо, що сімейна пара, яка прибула рейсом Шарм-Ель-Шейх - Запоріжжя, влаштувала бійку з прикордонниками.

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