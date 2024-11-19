Дільничий привіз до ТЦК батька трьох дітей: чоловік відмовився від мобілізації і поплатився

На суді чоловік розповів, що коли його доньці виповнилось 18 років, його намагались мобілізувати.

У Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік у березні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж йому дали повістку, проте він ухилився від призову на військову службу.

На суді житель Дрогобича провину визнав. ВІн розповів, що "в січні-лютому 2024 року пройшов ВЛК та був визнаний придатним на військову службу. 10.06.2024 року найстаршій доньці виповнилося 18 років і відразу наступного дня приїхав дільничий та відвіз його на власному авто до ТЦК. Там йому дали повістку на відправку наступного дня, які він відмовився отримувати та розписуватися за неї. Боїться загинути. Проживає окремо в однокімнатній квартирі. Дружина живе з трьома дітьми та отримує від нього аліменти. У 2015 році шлюб між ними розірвано. Відстрочку офіційно не оформляв".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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