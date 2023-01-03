Дім буде сяяти чистотою: чотири найкращі поради з соціальних мереж, про які ми дізналися 2022 року

В соціальних мережах можна знайти чимало порад для прибирання. І 2022 року тут з'явилося чотири лайфгаки, які варто взяти з собою в новий рік. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Очищення фритюрниці за допомогою соди, мила та оцту

Останні роки фритюрниці стали досить популярними серед українців. Однак їх завжди досить важко очищати від жиру, який з'являється на стінках техніки вже після першого ж використання. Рішення є і воно досить просте. Ось, що пропонує Манді Сарро:

Додати дві столові ложки харчової соди, трішки улюбленого мийного засобу та гарячої води в кошик для фритюрниці. Вода повинна закрити його наполовину. Залишити на 1 хвилину. Тоді додати ще одну столову ложку оцту, щоб з'явилися бульбашки. І долити гарячої води до країв. Залишити на 10-15 хвилин. Після закінчення часу ретельно промити кошик фритюрниці проточною водою.

Срібний посуд засяє, якщо в посудомийну машину покласти кульку з фольги

Користувачка TikTok @carolina.mccauley поділилася своїм способом очищення срібного посуду в посудомийній машині, після якого ваші ножі, виделки та ложки засяють.

Що потрібно зробити:

Покласти у відділення для столового приладдя кульку з алюмінієвої фольги. Завантажити посудомийну машину, додати улюблений мийний засіб і увімкнути. Після закінчення миття весь посуд зі срібла буде виглядати більш сяючим.

Чому цей лайфгак працює? Взаємодія мийного засобу з алюмінієвою фольгою створює процес окислення, який схожий до харчової соди.

Прокладки на ніжки столу та ефірні олії допоможуть позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра

На TikTok каналі @thehouseforhosting показали пораду, як позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра. Вам потрібно взяти всього два предмета: спеціальні прокладки на ніжки стола чи стільчиків проти дряпання підлоги та будь-яка ефірна олія.

Просто капніть кілька крапель ефірної олії (лише потрібно вибрати запах, який вам подобається) на прокладку для ніжки столу, а потім приклеїти останню до внутрішньої частини відра.

Згідно з відео, приємний запах буде триматися близько місяця.

Спрей для боротьби з пилом

Ще одне відео на TikTok стало вірусним минулого року. На ньому користувачка @whitneykailyn розповідає, як створити саморобний спрей, який допоможе очистити будь-яку поверхню в будинку від пилу. Для нього вам потрібні всього чотири інгредієнта:

білий оцет;

ефірна олія (лимон);

оливкова олія;

вода.

Рецепт доволі простий:

Змішати у чашці води чверть чашки білого оцту, дві столові ложки оливкової олії, 10 крапель ефірної олії. Влити в пляшку з пульверизатором. Тоді бризнути кілька крапель спрею на поверхню, очистити її за допомогою тканини з мікрофібри.

Такий спрей для пилу не лише значно зменшує час, який потрібен для прибирання будинку, але й залишає на поверхні меблів приємний блиск.