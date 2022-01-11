Дим було видно з різних куточків міста: у Харкові горів Свято-Благовіщенський собор (відео)

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.
У Харкові вранці 11 січня на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору сталася пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, подія сталася на Благовіщенському майдані. Там на території храму сталася серйозна пожежа. Попередньо, горіло підсобне приміщення. Дим від вогню було видно з різних куточків міста.
"На території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа. О 09:32 пожежу локалізовано на площі 60 метрів квадратних. О 09:43 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", — розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Нагадаємо, що біля Львова у приватному будинку згорів живцем чоловік.
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