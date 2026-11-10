Дім на колесах за ціною вживаного авто: у Луцьку продають трейлер із кухнею та туалетом

Дім на колесах / © скриншот з відео

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У Луцьку виставили на продаж дім на колесах 1997 року. Вага такої «оселі» становить 1 500 кілограмів. У вагончику є все необхідне: кілька спальних місць, обідня зона, туалет та кухня з холодильником.

Детальніше про будинок на колесах пише «Фокус».

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Який вигляд має дім на колесах

На оприлюдненому відео можна побачити, що всередині є обідня зона зі столом, який опускається: подушки зміщаються і робиться велике спальне місце. Крім цього, у будинку багато тумбочок для зберігання речей, є підсвітка, а також кухня з холодильником, мікрохвильовою піччю й раковиною з умивальником.

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Також усередині розміщена газова плитка із трьома конфорками, витяжка, а на вікнах встановлено москітні сітки й жалюзі.

«Все ціле, все працює», — зазначила авторка ролику.

Крім цього, будинок на колесах має опалення, окремий туалет, в якому є люк із витяжкою. У другій кімнаті з дверима стоїть двоспальне ліжко.

«Ще є додаткове ліжко і місце зі столом, в якому подушки також зміщуються і робиться зона для відпочинку», — розповіла жінка.

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Вага будинку на колесах — 1 500 кілограмів. Його випустили 1997 року. Наразі його продають за 6 800 доларів.

Як відреагували користувачі соцмереж

Ціна будинку на колесах викликала бурхливу дискусію у коментарях. Думки користувачів розділилися.

«У Луцьку продають дім на колесах 1997 року. Парадокс — в Європі це брухт, а у нас вартість 6 800 доларів. Де логіка?».

«Купили там за копійки і пригнали до України, щоб задорого продати».

«Ви що гоните? Це класний будинок! Все нове, в ідеальному стані, дуже багато спальних місць, все необхідне є. Подивіться, що на ОЛХ продають. Це абсолютно нормальна ціна».

«Повірте, в Європі це не брухт. У Германії це навіть модно і ціни набагато вищі. Так що 6 800 доларів за таке — це ще й дешево».

«Нормальний стан, жити можна, чисто і все є. Класно їздити у відпустки з таким»;

«Моя колега купила новий причіп на колесах за 20 тисяч євро. Так що цей за таку ціну і стан — дуже вдале рішення».

«Це не брухт для Європи, а доволі пристойний трейлер».

«Тільки плісняву приберіть хлорочкою, дякую».

Нагадаємо, родина переселенців показала, який будинок придбала на Одещині за 1700 доларів. Втративши власну домівку через війну, родина з Херсонщини змогла придбати новий будинок на півночі Одеської області. Перш ніж знайти це доступне житло у селі Пасад, українці подолали довгий шлях пошуків по всій країні та пережили важкий рік поневірянь.

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