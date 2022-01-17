Дим поширився на сотні метрів: на Дніпропетровщині повністю згорів дачний будинок (фото)

Дим поширився на сотні метрів: на Дніпропетровщині повністю згорів дачний будинок (фото)

Полум'я через деякий час перейшло на дах будівлі.

На Дніпропетровщині, де тільки нещодавно згорів ресторанний комплекс, сталася пожежа на території дачного кооперативу “Трубник”. Там повністю згорів приватний будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася на вулиці Ізумрудній у селищі Піщанка Новомосковського району. Там горів одноповерховий дачний будинок. Дим від вогню було видно за сотні метрів від місця загоряння.

Згодом рятувальники встановили, що вогонь охопив внутрішнє помешкання одноповерхового будинку. Полум'я через деякий час перейшло на дах будівлі.

“Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, перекриття та дах будиночку. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на робітника впала стріла крана з бетонною плитою.

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