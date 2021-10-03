Димом затягнуло все місто: у Харкові в масштабній пожежі згорів приватний столярний цех і декілька автомобілів (відео)

Димом затягнуло все місто: у Харкові в масштабній пожежі згорів приватний столярний цех і декілька автомобілів (відео)

В результаті чого розгорівся вогонь, з'ясовуватимуть правоохоронці.

У Харкові вранці 3 жовтня сталася масштабна пожежа. В результаті чого згорів приватний столярний цех і декілька автомобілів.

Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.

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Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Велика Панасівська. Там розгорівся вогонь в місцевому приватному столярному цеху. Буквально за декілька хвилин полум'я охопило ангар, а також чотири автомобілі, припарковані поруч з ним.

Вогонь був настільки сильний, що дим від нього було видно в різних куточках міста. Харків'яни кажуть, що смог відчувається навіть у центральній частині. З вогнем борються близько 10 пожежних машин.

Управління ДСНС у Харківській області

У пресслужбі ДСНС розповіли, що інформація про пожежу на лінію "101" надійшла близько 06:10. В результаті події ніхто не постраждав.

“Розвідкою пожежі було встановлено, що деревообробний цех горить на площі близько 500 квадратних метрів. Також відкрите полум’я перекинулось на поряд розташовані 4 автомобіля.О 07:46 – пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація. Всього на місці події було зосереджено 10 пожежних автомобілів та 45 вогнеборців”, — повідомили в ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, що у місті Мукачеві Закарпатської області спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу. Там горіло покинуте приміщення.

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