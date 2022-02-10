Смертельна ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського: все, що відому про аварію

Смертельна ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського: все, що відому про аварію

Бізнесмен на чартері уже покинув Україну і вилетів до Лондона.

Пізно ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль збив на смерть чоловіка. "УП" повідомила, що людину збив кортеж відомого українського бізнесмена, президента харківського футбольного клубу "Металіст" Олександра Ярославського.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про цю ДТП.

Деталі аварії

В поліції повідомили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль збив пішохода. Чоловік, якому на вигляд було близько 50 років, помер на місці. Тіло забрали до моргу, особа загиблого встановлюється.

Також правоохоронці зазначили, що встановлюється і особа зловмисника, який збив людину. Поліція нагадала, що за такий злочин загрожує від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Facebook/Поліція Харківщини

До чого тут Ярославський

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомила, що людину збив кортеж відомого українського бізнесмена, президента харківського футбольного клубу "Металіст" Олександра Ярославського.

"Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", — розповів співрозмовник видання.

За словами журналістів, такі номери має одна з машин кортежу Ярославського.

Зазначимо, що Олександр Ярославський працює у Харкові, а мешкає у Мартовому. Очевидці розповіли журналістам, що бачили, як кортеж бізнесмена увечері 9 лютого виїжджав з Харкова.

Також джерела видання розповіли, що після аварії до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового. Він пообіцяв прийти до райвідділу і дати свідчення.

Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник видання повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці.

Проте у поліції цю інформацію не коментували.

Поліція викликає бізнесмена на допит

На сайті МВС з'явилося повідомлення, що поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського. Йдеться саме про аварію біля Мартового.

"В межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", ­– повідомили в МВС.

Інших деталей правоохоронці не повідомили.

Позиція Ярославського

"У коментарі виданню "МГ Объектив" бізнесмен заявив, що у час, коли трапилася ДТП, він спав вдома.

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це (ДТП — Ред.)", — відреагував Ярославський

Чи причетний автомобіль його кортежу до аварії, Ярославський не підтвердив і не спростував. На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, сказав, що "не слідкує за номерами" своїх машин.

Пізніше пресслужба Ярославського підтвердила, що за кермом авто був водій його компанії DCH. Там запевняють, що водій не помітив, що збив пішохода.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", — йдеться в повідомленні.

Вранці водій помітив відсутність номерного знака, а також дізнався про інші обставини справи. Він прибув до відділення для допиту. Наразі чоловік співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.

Ярославський покинув Україну

Те ж видання "Українська правда" незадовго після повідомлення про ДТП за участю кортежу Ярославського, написало, що бізнесмен чартором покинув Україну.

Начебто борт з Польщі прилетів до Харкова о 12:50 і вилетів назад о 13:50. Журналісти зазначають, що на літаку перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

За даними веб-сервісу Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон).

Українська правда

У пресслужбі бізнесмена підтвердили, що "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" Ярославський відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

ТСН намагається отримати більше інформації щодо аварії у поліції Харківщини.

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