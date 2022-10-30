"Димова завіса, аби виграти час на тлі поразок армії РФ": у МЗС України відреагували на заяву Лаврова щодо переговорів з Росією

Заявами про переговори Росія намагається виграти час, вважають в українському МЗС.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров напередодні заявив, що Росія готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

На цю заяву відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік. Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищює енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів. Заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії", - написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України в її боротьбі за існування.

Нагадаємо, що на початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо неможливості ведення з РФ перемовин, допоки її президентом є Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ з території України.

Військовий експерт Олег Жданов вказав на безглуздість потенційних переговорів з РФ, а будь-яку угоду зараз з Росією він вважає це Мінськом-3.

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