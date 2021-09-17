Динозаври, тварини та свята: у Києві спортсмен став рекордсменом завдяки великій колекції GPS-артів

Чоловік маршрутом свого бігу створював різні зображення.

У Києві спортсмен встановив Рекорд України з найбільшої колекції GPS-артів, які він створював під час бігу. 30-річний місцевий мешканець Всеволод Севастьянов подолав 51 авторський марафон, тим самим створивши так звану номінацію GPS-art.

Про це спортсмен написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, в цей раз Всеволод створював під час бігу зображення смайлика. Орієнтовно він пробіг близько п'яти кілометрів. Всього ж за час роботи над рекордом спортсмен сумарно подолав майже 450 кілометрів.

“Я неймовірно щасливий. Більше двох років мені знадобилося для створення цілої колекції авторських унікальних бігових маршрутів і це тільки початок. В мене ще достатньо ідей, які побачить Україна і світ. Головне — це мотивація себе та інших виходити на пробіжку та займатися спортом. А біг — це якраз саме та фізична активність, яка доступна майже кожному, тому навіщо відкладати можливість отримати нові емоції і заряд адреналіну на наступний день?” — зазначив новий рекордсмен Всеволод Севастьянов.

Власне, в колекції спортсмена вже є силуети динозаврів, лами, собаки, коали, носоріг, а також ситуативні треки на тему національних свят і навіть вакцинації.

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