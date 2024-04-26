Дипломат пояснив, чому Росія не така сильна, як намагається це показати

Україні потрібно нарощувати виробництво власної зброї, аби вже у 2025 році мати більш потужний ВПК.

Росія не така сильна, як хоче це показати на зовні, просто вона багато років готувалась до війни, а Україна належним чином цього не робила.

Також читайте Чи достатньо нового траншу з бюджету США для перемоги України

Таку думку висловив дипломат Валерій Чалий, інформує OBOZ.UA.

Він заявив, що Україні потрібно нарощувати виробництво власної зброї, аби вже у 2025 році мати більш потужний ВПК.

Також Чалий заявив, що західні партнери повинні думати над стратегією якнайшвидшої перемоги України у війні, а не "регулювати ескалацію".

Він погодився, що це "надзавдання", яке може здаватися непідйомним.

"Але Росія не така сильна, як вони хочуть це публічно розказати й показати. У Росії... Ось беремо наші серйозні проблеми: мобілізація, проблеми виробництва зброї, – і переводимо в Росію. У них те ж саме все існує. Просто там накопичувалось більше для війни. А ми не готувалися таким чином, як вони готувалися", – пояснив експосол.

Чалий додав, що рано чи пізно запаси РФ закінчаться. "І тил у нас, виходить, зараз це Європа, Америка – наш тил, де виробляється озброєння. Нам треба ще – при всіх складнощах – збільшувати своє виробництво", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має шанси на перемогу у війні з російськими військами, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передавання.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ може почати великий наступ на Україну під час саміту НАТО.

Читайте також: