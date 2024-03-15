Дипломат пояснив, чому він не вірить у відправлення військ НАТО до України

Всі дискусії щодо відправлення військ країн Заходу до України мають враховувати той факт, що таке рішення буде ухвалюватися колективно країнами НАТО.

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Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив надзвичайний і повноважний посол України у США (2005-2010), надзвичайний і повноважний посол України у Франції (2014-2020), дипломат Олег Шамшур.

"Навіть коли він (Макрон, - ред.) говорить про можливість надсилання військових підрозділів до України, не йдеться про бойовий підрозділ, тобто не йдеться про їхню участь у воєнних діях на території України. Наразі я в це не вірю, думаю, якщо навіть теоретично припустити таку можливість, треба розуміти, що в будь-якому разі це буде не індивідуальне рішення, навіть рішення створити якусь коаліцію країн, які до цього готові, а це буде колективне рішення на рівні НАТО", - пояснює Шамшур.

Крім того, дипломат закликав дивитись на речі реально.

"Макрон учора, так само як і його прем'єр-міністр до цього, сказав, що вони не ведуть війну проти Росії й російського народу, Франція ніколи не здійснюватиме наступальних операцій і не виявлятиме ініціативу. Це треба реально розуміти, що навіть такі правильні заяви треба ставити в контекст реальної політики та реальних дій. Зокрема хотілося б побачити від Франції більший обсяг допомоги України та більший обсяг допомоги у військовій сфері, які, очевидно, вона б могла зробити", - підсумував Шамшур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон закрив рота Путіну та заговорив про відправлення військ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон може відправити французькі війська на Одещину.

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