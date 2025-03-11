Дипломат розповів про небезпеку дезінформації під час переговорів України та США у Саудівські Аравії

Під час проведення переговорів між Україною та Сполученими Штатами у Саудівській Аравія буде випускатись багато інформації, яку слід фільтрувати.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

Він заявив, що інформації буде багато, частиною якої буде брехня від російських спецслужб.

"Тому в цьому випадку треба чекати тільки офіційної інформації, яка може звучати з вуст людей, які уповноважені робити відповідні заяви і офіційних інститутів. Це найважливіше. Друге: навіть уже в пресі світовій про цю зустріч, уже від імені анонімних учасників цього процесу стільки вкинуто дезінформації, що вона вже зараз приводить людей до певного мандражу. В цьому відношенні ще раз хочу наголосити: тут має працювати тільки офіційна інформація, починаючи від людей, які брали участь у цьому процесі, закінчуючи офіційними повідомленнями, пресрелізами і так далі, які стосувалися цього процесу", - зазначив він.

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Безсмертний зазначив, що є безліч капканів, на які треба звертати увагу. Він припустив, що після першого раунду переговорів можлива пропозиція з боку США щодо зустрічі представників одразу трьох делегацій.

"Я не виключаю, що після цього першого раунду американська сторона запропонує зустрітися трьом делегаціям. На це в жодному разі у нинішній ситуації не треба йти. Чому? Тому що директиви виписувалися, делегація утворювалася, призначався її голова лише для спілкування з американською стороною. А що стосується спілкування з американською стороною, то тут дуже важлива чіткість, конкретність своєї позиції і ніяких, умовно кажучи, паліативів, які можуть трактуватись у подвійний спосіб. Тут дуже важливо займати абсолютно чітку, конструктивну, жорстку позицію, відстоюючи національні інтереси. Як тільки будемо читати всякі паліативні речі, треба розуміти що це вже гра, це чиясь інформаційна гра для того, щоби піднімати наші нервові клітини і влаштовувати рейвах в Україні", - сказав дипломат.

Безсмертний заявив, що наразі його турбує можливості російських спецслужб "вбивати клин" між Україною та США.

"Мене менше турбує зараз стійкість по відношенню до Вашингтона, як турбує здатність ФСБ Російської Федерації, використовуючи цю ситуацію, граючи в Дональда Трампа, вбивати все більший клин між Вашингтоном і Києвом і піднімати в українському суспільстві. Треба витримати цей час, витримати свою позицію, бути разом з європейськими партнерами, консультуючись, виробляючи спільні рішення з Європою. Це дасть можливість в тому числі привести до тями і Вашингтон, або доведеться з ним розпрощатись", - резюмував дипломат.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори української та американської делегацій.

Ми раніше інформували, що США хочуть зірвати переговори в Джидді.

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