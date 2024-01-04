Дипломати працюють над тим, щоб у США розуміли важливість продовження допомоги Україні — Маркарова

Вона зазначила, що українська Формула миру — запорука відновлення безпеки та стабільності в Європі.

Україна наполегливо працює над тим, аби у Сполучених Штатах всі розуміли важливість продовжувати підтримку українців у боротьбі з російськими агресорами.

Про це посол України у США Оксана Маркарова написала у Facebook.

У етері американського телеканалу MSNBC Маркарова заявила, що детально проінформувала телеглядачів про російські злочини в Україні.

"Продовжуємо наполегливо працювати над тим, аби американська авдиторія: була детально поінформована про російські злочини в Україні; розуміла важливість продовження підтримки України; поділяла нашу стратегію у боротьбі за свою землю та людей; усвідомлювала, що не путінські лицемірні заяви, а українська Формула миру — запорука відновлення безпеки та стабільності в Європі", - зазначила Маркарова.

Крім того, вона зазначила, що взяла участь у політичному шоу Andrea Mitchell Reports на каналі MSNBC.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини закликала передати Україні зброю.

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