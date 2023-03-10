Дипломатичні перемовини з представниками Фінляндії, Норвегії та США: Зеленський оприлюднив деталі

Президент зазначив, що обговорювали співпрацю у структурах Євросоюзу, підтримку ініціатив України щодо покарання російських убивць та питання української оборони.

У Києві з візитом перебувала прем’єр-міністерка Фінляндії – держави, яка доволі активно підтримує Україну. Президент Володимир Зеленський подякував за вже надані пакети допомоги. Вони обговорили нові можливості зміцнити українську оборону, зміцнити тиск на Росію – новий оборонний пакет для України, вже 14-й.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 10 березня.

"Говорили також про співпрацю у структурах Євросоюзу, про підтримку наших ініціатив щодо покарання російських убивць", - додав він.

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Також сьогодні президент зустрівся з міністром оборони Норвегії.

"Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ. Також Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України – 7 мільярдів доларів на п’ять років, яка може й має стати прикладом для інших наших партнерів", - сказав Зеленський.

Сторони обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки.

Крім того, Україна починає спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для пілотів ЗСУ.

Президент також розповів, що 10 березня поспілкувався з представниками американської політичної спільноти – сенаторами, експертами – на майданчику Американського інституту підприємництва. Це один із сильних американських think tanks – інституцій, що беруть участь у створенні політики.

"Поінформував про поточну ситуацію, про наші можливості зламати російську агресію й повернути Україні безпеку. Подякував Америці за незмінну та принципову підтримку, за лідерство, яке може значно наблизити нашу перемогу", - резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від НАТО ще до того, як сама стане членом Альянсу.

Зеленський за 10 березня: Щойно закінчилося засідання ставки. Схід та південь, кордон. Бахмут!

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