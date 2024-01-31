Директор ЦРУ заявив, що США "заб'ють у власні ворота", припинивши допомогу Україні

Бернс зазначив, що Росія вже програла війну у багатьох аспектах.

Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що Вашингтону дуже важливо продовжувати надавати Україні допомогу на тлі триваючої російської агресії.

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Про це голова американської зовнішньої розвідки написав у статті для журналу Foreign Affairs.

Він зазначив, що Росія вже програла війну у багатьох аспектах, бо втратила понад 315 тисяч російських військових і дві третини танків від свого довоєнного парку. Росія навіть не наблизилась до своєї мети захопити Київ та підкорити Україну.

Крім того, Бернс вважає, що початок війни підірвав владу російського диктатора Путіна, нагадавши про заколот Євгена Пригожина у червні 2023 року. Водночас Путін хоче затягнути війну на якомога довше, оскільки вважає, що час — це його союзник.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.

Голова ЦРУ вважає, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів. Крім того, військова допомога дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.

"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Байдена обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Сили оборони можуть отримати від США реактивні снаряди GLSDB.

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