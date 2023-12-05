Директор фірми купив довідку ВЛК про "непридатність" та хотів виїхати за кордон: як усе закінчилось

У Волинській області на 51 тис. грн оштрафували директора товариства з обмеженою відповідальністю, який на одному із сайтів оголошення купив довідку ВЛК про "непридатність до служби в армії" та хотів виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2022 року на одному із популярних сайтів знайшов оголошення про виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Він замовив тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

26 серпня 2023 року чоловік прибув на пункт пропуску "Устилуг" Волинської митниці Держмитслужби та надав прикордонниками фальшиві "документи". Підозрюваного там викрили.

На суді директор фірми провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що за тисячу доларів купив довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та у серпні 2023 року хотів виїхати за кордон.

Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України. Його оштрафували на 51 тис. грн.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб той виїхав за кордон

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