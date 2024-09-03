Директор НАБУ звільнив свого першого заступника після резонансного звернення

Зняття Гізо Углави з посади пов’язане із вчиненням ним дисциплінарного проступку, а саме – порушенням присяги та правил етичної поведінки держслужбовця.

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос ухвалив рішення про звільнення свого першого заступника Гізо Углави після його резонансного звернення.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Зазначається, що зняття Углави з посади пов’язане із вчиненням ним дисциплінарного проступку, а саме – порушення присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, закону України Про державну службу та Кодексу етики працівника НАБУ.

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"Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації", – йдеться у повідомленні.

У дописі також зазначається, що зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність та назвали їх "неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ".

Гізо Углава також прокоментував своє звільнення у Facebook, заявивши, що завершує свою службу та в подальшому планує звернутися до суду та продовжити взаємодію з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Приїхавши з Грузії, за ці дев'ять років роботи в НАБУ мені вдалося зробити значний внесок у зміцнення антикорупційної системи України… Незважаючи на майбутні зміни, я пишаюся тим, що всі ці роки служив Україні та її народу, вірою і правдою захищаючи принципи законності та справедливості. Попереду нові виклики, але мої принципи та переконання залишаються незмінними, тож боротьбу за справедливість не закінчено", – написав він.

Сьогодні я, Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ, здаю своє посвідчення та жетон №001, і завершую свою службу на... Опубліковано Gizo Uglava Вівторок, 3 вересня 2024 р.

29 серпня Углава повідомив, що НАЗК ініціювало перевірку щодо можливого порушення Кривоносом антикорупційного законодавства та отримав статус викривача. За його словами, обставини реального конфлікту інтересів у директора НАБУ пов’язані з особистим тиском на нього з вимогами звільнитися, діями, що підривають верховенство права для досягнення приватного інтересу, а також з ухваленням рішень під впливом тиску, а не на основі закону.

Що передувало

Нагадаємо, 24 травня Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву на підставі його особистої заяви. Углава може входити до кола людей, причетних до витоку інформації про перебіг розслідувань НАБУ в інтересах підозрюваних, повідомляли джерела.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава ініціював та пройшов поліграф на предмет того, чи причетний він до витоку даних із Національного антикорупційного бюро. Висновок: Углава до "зливів" не причетний.

Раніше розслідувачі проєкту BIHUS.info також дійшли до висновку, що НАБУ зливає інформацію, але робить це не Углава. На думку колишнього нардепа Борислава Берези, "головна ціль цієї міжусобної війни — збити Гізо Углаву".

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