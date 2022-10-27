Директор Одеського зоопарку провів "десатанізацію" Путіна і спалив його в танку (відео)

В Одесі працівники зоопарку записали ролик до Геловіна.
Працівники Одеського зоопарку вже не один рік поспіль до Геловіна створюють різноманітні аматорські ролики. Якщо минулого року директор закладу боровся із зомбі, то цього року творці відео вибрали актуальну тематику - війну в Україні. А головним злом до знищення став президент РФ Путін.
Відео виклали в Мережі.
За задумкою авторів ролику, українська родина разом із мавками та відьмами готуються нищити Путіна, який прийшов до них з танками, вояками і смертю. Для цього приготували зілля і зарядили зброю, зібралися з силами і перемогли ворога. Насамкінець "Путіна", який після знищення своєї зомбі-армії сховався в танку, спалили.
Зрештою від армії Путіна і від нього самого залишився тільки попіл.
Одесити, які вже звикли до такої творчості працівників зоопарку, оцінили побачене в коментарях:
- Співчуваю людині, на яку надягли маску Путіна.
- Це після цього відео вони оголосили про "десатанізацію"?
- Молодці. Круто!.
- Шедеврально.
Нагадаємо, що в осло в Норвегії місцеві жителі створили опудало Путіна і забризкали кров'ю, Після цього його вклали в домовину і провезли вулицями міста.
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