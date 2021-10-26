"Мав би вчити гуманості учнів": директор школи у Луцьку застрелив собаку

Директор навчального закладу серед ночі з рушниці на своєму городі застрелив сусідського собаку.

В селі Полонка Луцького району директор луцької школи з рушниці застрелив сусідського пса.

Про це повідомляє "ГІТ".

Як інформують, тварину вбив директор школи №10 Олег М*. За словами власників собаки, пес породи московська сторожева, жив у них 3,5 роки, був неагресивний, його тримали вдома, а конфліктів із сусідами через нього ніколи не було. Територія домоволодіння, де жив собака, огороджена, а город межує із сусідським.

Застрелену тварину виявили вранці на городі сусіда - директора луцької школи, територія будинку якого теж огороджена, крім города. Господарі вбитого пса одразу ж звернулися до поліції із заявою.

"Ніхто нам нічого не пояснював, з якої причини застрелили собаку. Тільки відомо, що застрелений він був уночі. Так, дійсно, собака не сприймав сусіда та його дружину, бо, мабуть, відчував, якусь негативну енергетику. Як він опинися на чужому городі, ми не знаємо. Можливо, проліз під сіткою. У сусіда собака хороший - наш пес із ним дружив, вони іноді бавилися. Наш собака ніколи не вибігав на вулицю, можете спитати у сусідів", - розповідає власниця пса Галина.

За фактом вбивства собаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею "жорстоке поводження з твариною. Директор школи, якиго у цьому звинувачують, коментар надавати відмовився.

Інцидент із вбивством собаки директором школи прокоментували місцеві зоозахисники.

"Не хотілося б проводити аналогію, але варто пригадати про таку трагічну ситуацію, коли хлопчик з тієї ж 10 школи по-звірячому замучив маленьке кошеня. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, котра досі розслідується. Справа набула розголосу ... і тут директор цієї ж школи скоїв такий же злочин. Якщо дитина робила це, можливо, не повністю відповідаючи за свої дії, то директор школи повинен вчити гуманності своїх учнів", - каже співорганізаторка Всеукраїнського маршу за тварин Ніна Абрам.

Нагадаємо, що у Кривому Розі дівчина виклала відео, на якому вона заливає в рот кішці пиво.

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