Директори українських аеропортів отримують зарплати за умов закритого неба: скільки заробили

Серед них є керівники аеропортів, які зазнали часткових руйнувань через ракетні удари, та навіть тих, що не функціонують багато років.

Директори українських цивільних аеропортів, навіть за умов закритого повітряного простору з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, продовжують отримувати зарплати. Серед них є керівники аеропортів, які зазнали часткових руйнувань через ракетні удари, та навіть тих, що не функціонують багато років.

Деталі розповів аналітичний портал "Слово і діло".

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський у 2022 році задекларував понад 4 мільйони гривень заробітної плати, а у 2023-му – майже 3,8 мільйона гривень. У своєму інтерв’ю для ТСН Дубревський пояснив, що хоча аеропорт не працює за своїм прямим призначенням, він підтримує технічну готовність інфраструктури, працює над удосконаленням безпеки та забезпечує кваліфікацію персоналу. Частина співробітників виконує свої обов’язки у звичайному режимі, а учбові центри продовжують підготовку фахівців.

Директор аеропорту "Київ" (Жуляни) Олександр Нестеренко за два роки війни заробив 693,2 тисячі гривень у 2022 році та 652,1 тисячі у 2023-му.

Зарплати директорів аеропортів. / Фото: Слово і діло

Водночас виконувач обов’язків директора аеропорту в Запоріжжі Олександр Коняхін отримав понад 1 мільйон гривень за кожен із двох років.

У Львові директорка аеропорту Тетяна Романовська задекларувала 906 тисяч гривень зарплати у 2022 році та 872,8 тисячі у 2023-му.

Навіть у містах, де аеропорти не функціонують або зазнали руйнувань, керівники продовжують отримувати зарплати. Наприклад, директор аеропорту в Донецьку Владислав Близнюк, підприємство якого зареєстроване зараз у Слов’янську, отримав 119,3 тисячі гривень у 2022 році та 309,2 тисячі гривень у 2023-му.

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Також у 2023 році:

• Директор аеропорту у Миколаєві Володимир Берко заробив 667,1 тисячі гривень.

• Директор у Кривому Розі Ігор Лашин отримав понад 700 тисяч гривень.

• Директор у Вінниці Володимир Ніценко – 378,1 тисячі гривень.

• Керівники аеропортів у Чернівцях, Хмельницькому, Ізмаїлі та Херсоні також отримували заробітну плату, хоч ці об’єкти фактично не функціонують.

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Попри значні витрати, діяльність аеропортів у таких умовах пояснюється необхідністю підтримувати готовність інфраструктури, а також зберігати кваліфіковані кадри для можливого відновлення авіасполучення в майбутньому.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення “Укрзалізниці”. Наразі вручено 10 підозр.