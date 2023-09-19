"Директорку призначили за часів Брежнєва": у Житомирі ліцеїстів змушували носити шкільну форму – подробиці

У ліцеї №27 міста Житомир спалахнув скандал – директорка освітнього закладу змушували учнів носити шкільну форму. Адміністрація закладу також влаштувала перевірку.

Про це пише "Суспільне".

Як розповів мер міста Сергій Сухомлин, факт, коли директорка ліцею зобов'язала учнів носити шкільну форму, можна трактувати як булінг.

Міський департамент освіти уже розслідує інцидент.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, уточнив, що директорка ліцею №27 працює на посаді понад 40 років.

"Мене вразила інформація на сайті навчального закладу, що керівник працює на посаді понад 40 років. Тобто людина була призначена на посаду ще за часів Брежнєва! Тому, зважаючи на те, що людина стільки років на цій посаді, нічого дивного", - сказав Горбачов.

Представницея "Правозахисної громадської спілки "Освіту – в законне русло" Наталія Слободянюк каже, що у половини житомирських ліцеїв директори – люди пенсійного віку, зокрема, й директорка ліцею №27.

"Конкурси – це струшування стосунків, запобіжник встановлення корупції. Це прихід нових людей – амбіційних, яких обрала громада і до яких є довіра. Це не просто люди, які добре служили місцевій владі, і їх було обрано на безстроковий період якийсь. Із 2018 року у Житомир відбулося тільки декілька конкурсів, і ми вважаємо, що вони були досить вдалими. Прийшли відносно нові люди, які могли щось змінювати", – сказала Слободянюк.

Нагадаємо, Мережу сколихнуло фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото).

Читайте також: