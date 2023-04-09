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Директорку школи з Маріуполя судитимуть за державну зраду: Нацполіція завершила розслідування

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Директорку школи з Маріуполя судитимуть за державну зраду: Нацполіція завершила розслідування

Фото: pixabay.com

Під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад №11.

Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи.

Про це пише Управління комунікації Національної поліції України. 

А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ. 

За дозволом суду щодо підозрюваної здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Наразі обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що вінницький міський суд визнав винною у поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.

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Дата публікації
Перегляди
65
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