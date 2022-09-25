Дірки в стелі і засц*ні матраци, на яких ще "діди" спали: мобілізовані в РФ показали "хлів", де їх розмістили (відео)

Самі ж росіяни, яких відправили на навчання, невдоволені умовами свого перебування.

Відео з казарми вони оприлюднили в Мережі.

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На кадрах видно, що "новобранців" розмістили у просторій кімнаті з кількома ліжками. Приміщення переносить в епоху Радянського Союзу з панцирними ліжками, засц*ними матрацами і голими стінами. Стеля ж в казармі ось-ось впаде комусь на голову.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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