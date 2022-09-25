Дірки в стелі і засц*ні матраци, на яких ще "діди" спали: мобілізовані в РФ показали "хлів", де їх розмістили (відео)

В Росії триває мобілізаційний процес.
Самі ж росіяни, яких відправили на навчання, невдоволені умовами свого перебування.
Відео з казарми вони оприлюднили в Мережі.
На кадрах видно, що "новобранців" розмістили у просторій кімнаті з кількома ліжками. Приміщення переносить в епоху Радянського Союзу з панцирними ліжками, засц*ними матрацами і голими стінами. Стеля ж в казармі ось-ось впаде комусь на голову.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.
Читайте також:
- Чи отримує Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету із РФ - Жданов
- Що станеться в разі можливого ракетного удару по Київській ГЕС: в "Укргідроенерго" дали відповідь
- Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС: у ЗСУ розповіли про наслідки обстрілу