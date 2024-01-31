Дисциплінарну справу щодо судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, зупинили

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпості, що призвела до загибелі 23-річного нацгвардійця.

Про це члени ВРП повідомили під час засідання дисциплінарної палати.

За словами члена ВРП Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Прокуратура певний час не надавала необхідних документів, а закон надає членам Ради 30 днів на складання висновку по справі. До того, Саліхов заявив, що має йти у відпустку і не встигне опрацювати потрібні документи.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

"Наразі у мене відсутня будь-яка інформація, яка б давала мені реальну можливість скласти такий висновок, окрім заяви та характеристики на суддю Тандира", — заявив Саліхов.

За його словами, обвинувачений хоче взяти участь у розгляданні дисциплінарної скарги проти нього.

Авторка скарги на Тандира, юристка фундації DeJure Єлизавета Караченцева зазначила, що член ВРП може не лише запитувати документи та інформацію, а й реагувати на невиконання таких вимог.

"Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до справ пріоритетних, інформація у цій справі може бути підставою для звільнення судді. Я вважаю, що розгляд справи не потрібно зупиняти, а продовжувати витребовувати справи, у випадку невиконання вимог — притягати до адмінвідповідальності осіб", — зазначила Єлизавета Караченцева.

Троє з п'яти членів дисциплінарної палати ВРП підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи проти Тандира "на період необхідний для отримування запитуваної інформації.

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП.

Нагадаємо, 27 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він у ніч проти 26 травня на смерть збив 23-річного нацгвардійця. Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині, батько трьох дітей, загинув на місці.

Відомо, що родина загиблого Вадима Бондаренка 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

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