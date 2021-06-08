Дискотеки, концерти, корпоративи та спортзаходи повертаються – Кабмін скасував карантинні обмеження

Уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів.

В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Відповідні карантинні обмеження послабив Кабмін.

"Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Оновлено вимоги до проведення та участі у масових заходах, а також деякі питання перетину кордону, виходячи з сьогоднішніх протиепідемічних умов та потреб реагування", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Карантинні послаблення в Україні:

Заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А у разі негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрестест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не застосовуватимуться.

Заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень , а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики ж розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м (раніше було 2 м).

, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики ж розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м (раніше було 2 м). Дозволено роботу дискотек, нічних клубів.

Заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги), зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної.

Дозволено проводити масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 2/3 місць.

"Послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Кабмін також дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону.

Зміни до карантинних правил щодо масових заходів:

Дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Збільшено заповненість залів до 2/3 для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, то необхідно мати страховий поліс та одну із таких позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

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