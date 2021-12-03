Дискредитували владу та збирали гроші на "хворих" дітей: в Україні прикрили ботоферму, підключену до ресурсів РФ

Дискредитували владу та збирали гроші на "хворих" дітей: в Україні прикрили ботоферму, підключену до ресурсів РФ

Адміністрували її близько 15 осіб віком від 25 до 44 років

В Україні правоохоронці викрили ботоферму, яка на замовлення РФ на території нашої країни дискредитувала українську владу та просувала антивакцинаторські настрої. Здійснювалося це все за допомогою фейкових акаунтів у соціальних мережах.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

Ботоферма діяла у Чернівецькій області. Адміністрували її близько 15 осіб віком від 25 до 44 років. Вони завдяки спеціальним програмам реєстрували фейкові акаунти в соцмережах і запускали через банківські картки рекламу, спрямовану на розкручування незаконної діяльності. Загалом ботоферма налічувала понад 20 тисяч акаунтів.

“Створені облікові записи фігуранти продавали і надалі їхнє адміністрування здійснювалася через серверні ресурси Російської Федерації. Ботмережа використовувалася для дискредитації дій органів державної влади та Збройних сил України, виправдання збройної агресії Російської Федерації, просування антивакцинаторських настроїв. Крім цього, продані акаунти фігурували у шахрайських схемах із розміщення в Інтернеті оголошень щодо збору грошей для онкохворих дітей”, — розповіли в пресслужбі Кіберполіції.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили та направили на експертизу понад шість тисяч стартових пакетів різних операторів, понад чотири тисячі банківських карток, а також комп'ютерну техніку.

“Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (“Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку”) КК України”, — підкреслили в Кіберполіції.

Нагадаємо, що у Києві жінка купила у відомому магазині гайки замість iPhonе.

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