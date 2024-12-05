Дискримінації не буде: омбудсмен пояснив позицію держави щодо проблеми з паспортами за кордоном

Правила військового обліку однакові для всіх громадян України, незалежно від місця їх перебування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що українські юнаки, які перебувають за кордоном, наразі не зможуть отримати або обміняти паспорт громадянина України чи закордонний паспорт, якщо не мають документа про постановку на військовий облік. Для них діють такі самі правила, як і для тих, хто залишився на території України.

Про це повідомив Telegram-канал "Новини.Live".

Паспортні сервіси відмовляють у наданні послуг з оформлення документів тим, про кого немає записів в Реєстрі призовників "Оберіг", зокрема й тим, хто виїхав за межі України до початку війни, а також чоловікам віком до 25 років, які не підлягають мобілізації.

Коментуючи проблему з оформленням документів за кордоном, омбудсмен наголосив, що ці громадяни, як і всі інші, повинні дотримуватися законів України.

"Усі громадяни мають дотримуватися закону України, незалежно від того, де вони перебувають", – зауважив він.

Лубінець уточнив, що для отримання паспорта всі громадяни України мають подати визначений пакет документів, зокрема й військово-обліковий документ для чоловіків.

"Створювати інші підходи для тих, хто в Україні, та для тих, хто за кордоном, – це не може існувати. Це буде дискримінаційний підхід. У нас принцип має бути однаковий для всіх. Усі рівні у своїх правах та обов'язках", – додав Лубінець.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що юнаків віком від 18 до 25 років, про яких немає запису у реєстрі призовників "Оберіг", вважають порушниками військового обліку. Держава наразі працює над запровадженням дистанційної постановки на облік, після якої проблема з оплатою штрафів та отриманням документів має бути усунута.

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