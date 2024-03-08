"Дискримінаційна норма" в законопроєкті про мобілізацію: нардеп Чернєв розкрив деталі

На думку Єгора Чернєва, Міноборони запропонувало дискримінаційний підхід, запропонувавши залишити право на відстрочку лише для тих аспірантів, які навчаються на бюджеті.

Народний депутат Єгор Чернєв вказав на "дискримінаційну норму" в законопроєкті про мобілізацію.

Про деталі цієї суперечливої норми в інтерв'ю "Українським новинам" розповів безпосередній учасник роботи над законопроєктом – заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

"Є декілька норм, по яких і я також подавав правки. Зокрема, це норма про збереження відстрочки для аспірантів, незалежно від бюджетної чи контрактної форми навчання. На мій погляд, Міністерство оборони запропонувало дискримінаційний підхід, запропонувавши залишити право на відстрочку лише для тих аспірантів, які навчаються на бюджеті. Але ми не можемо дискримінувати людей через те, що вони платять за себе самі. Тому ось така правка мною була подана, і я думаю, що це має бути врегулювано", – наголосив він.

Нагадаємо, юристка розповіла, як реалізувати своє право на відстрочку від мобілізації.