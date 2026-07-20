Дістають запаси та йдуть на рекорд: РФ наростила удари балістикою по Україні

Російська армія застосувала проти України більше балістичних ракет / © Associated Press

Реклама

У липні росіяни випустили по Україні більше балістичних ракет, ніж РФ, згідно з повідомленнями, виробляє за місяць.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«19 липня українське видання „Мілітарний“ повідомило, що лише у липні 2026 року Росія витратила до двох третин запланованого річного обсягу виробництва ракет „Циркон“, а також, що у липні РФ випустила більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва, про який повідомляється», — зазначили в ISW.

Реклама

Вказано, що згідно зі звітами Повітряних сил України, цього місяця росіяни атакували Україну 107 балістичними ракетами та 20 протикорабельними ракетами «Циркон». Водночас «Мілітарний» з посиланням на нерозкриті дані Головного управління розвідки писав, що РФ кожного місяця виробляє близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М» та 40 ракет для комплексів С-400.

«Схоже, що Росія використовує свої запаси, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки вони мають вищий відсоток влучання, ніж безпілотники та крилаті ракети», — вважають експерти.

Нагадаємо, очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нічна російська атака на Київ 19 липня була однією з наймасштабніших за кількістю балістичних ракет, однак не стала найбільшою.

У ніч проти 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши цілей. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.

Реклама

Новини партнерів