"Дістала несправедливість": ексголова села на Закарпатті пояснив, чому депутат міг підірвати гранати

На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі, внаслідок чого постраждали 26 людей. Стало відомо, що стало ймовірною причиною такого інциденту.

Депутат Сергій Батрин, який вчинив теракт у сільраді на Закарпатті, нібито мав конфлікт з чинним сільським головою Керецьківської сільсьої ради — депутатом від ОПЗЖ Михайлом Мушкою.

Про це розповів колишній сільський голова Керецьків Михайло Маровді у коментарі 24 Каналу.

Він зазначив, що не може достеменно пояснити, чому Батрин так вчинив, але припустив, що його могла "дістати несправедливість, яка коїлася у селі".

Ексочільник Керецьківської сільської ради наголосив, що дуже добре знав Сергія Батрина, адже працював з ним в ініціативній групі останні пів року. Зокрема, вони виступали проти будівництва ГЕС на річці Боржава на Закарпатті.

Маровді також зауважив, що громадяни села підтримали створення цієї групи. Адже вони були проти беззаконня, яке чинив нинішній очільник сільради Михайло Мушка.

"Нашого нинішнього голову через місяць після того, як він очолив раду, схопили на хабарі. Вже суди йдуть 3 роки. Потім його підозрювали у нецільовому використанні коштів. Загалом, там цілий букет кримінальних справ", – сказав Михайло Маровді.

Водночас ексголова сільради підкреслив, що Батрин був самодостатнім чоловіком та бізнесменом. Однак він не розуміє, для чого депутату була потрібна посада секретаря сільської ради, на яку він хотів балотуватися в день теракту.

"Його, певно, дістала ця несправедливість. Ми просили згідно з законом про доступ до публічної інформації дати видрук про рух коштів, про зарплати (очільників сільради – ред.) тощо. А він (Мушка – ред.) не робив нічого", – сказав колишній голова сільради.

Він також зазначив, що було розслідування про те, що нинішні очільники села також вкрали ВАЗи, які мали йти на фронт для наших бійців. За словами Маровді, кримінальних справ на Мушку зараз є багацько. Однак попри це його не знімали з посади.

Ексголова Керецьківської сільської ради також наголосив, що коли Мушку схопили на хабарі, то також не відсторонили від посади. Це сталося попри те, що губернатор був в курсі всього і хотів розвʼязати це питання, але над Мушкою нібито є "дах".

"Він обіцяв розв'язати всі питання позитивно, закінчити це беззаконня, але тоді треба обрати секретаря сільської ради, а в нас люди лишали цього Мушку. Водночас перший заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький не призначав нового", – розповів Маровді.

Колишній очільник села також сказав, що Батрин зазвичай кликав його на сесії сільради, але не цього разу, коли вибухнули гранати.

Сергій Батрин / X (Twitter)

"Саме на цю сесію він мене не покликав чогось, напевно, пошкодував мене, як і ще своїх двох друзів. Але, напевно, допік йому цей Мушка", – сказав він.

Колишній голова сільської ради також назвав дії Батрина терактом, адже внаслідок підриву гранати постраждали найкращі працівники сільської ради.

"Жодна крапля крові не вартує того, щоб кидати гранати. Якщо в тебе питання до того ж Мушки, то мав говорити з ним і розбиратися", – наголосив Маровді.

Сергій Батрин у Керецьківській сільраді перед підривом гранат / Скриншот / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Фото з місця підриву гранат у Керецьківській сільраді на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Чоловік також зазначив, що попереджав депутата про те, що його не оберуть секретарем. Адже всю опозицію Мушка у селі нібито "зачистив", залишивши лише 3 людини, а всі інші депутати, які працюють у сільській раді, або їхні члени родин так чи інакше пов'язані між собою бізнесом.

Підрив гранати на Закарпатті

У четвер, 15 грудня, сталася трагедія під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району. Один із депутатів ради підірвав гранати всередині будівлі під час засідання.

За попередньою інформацією, причиною інциденту могло стати незгода депутата з певними рішеннями, які ухвалювали під час засідання сільради. Зокрема, за словами очільника Хустської районної військової адміністрації Віктора Сабадоша, розглядали питання затвердження бюджету на 2024 рік та підсумки 2023-го.

Підривник вижив, але перебуває у тяжкому стані. За останніми даними правоохоронців, внаслідок інциденту постраждали 26 осіб, з яких 6 - у тяжкому стані.

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