Дістали з розбитою головою: у Дніпрі жінка вкоротила собі віку, стрибнувши з мосту

За словами очевидців, жінка навмисно перелізла через поручні і зістрибнула вниз.

У Дніпрі в ніч проти суботи, 19 червня, 31-річна жінка стрибнула з Нового мосту в річку і отримала смертельну травму голови.

Про це з місця події повідомляє "Інформатор".

Зазначається, що інцидент стався на Січеславській Набережній поблизу ресторану "1000 і 1 ніч".

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За словами очевидців, на мості жінка перебувала одна, без компанії. Вона навмисно перелізла через поручні і зістрибнула вниз.

Постраждалу дістали з Дніпра "з розбитою головою", на місце викликали поліцію і швидку. Її намагалися реанімувати впродовж 20 хвилин, однак врятувати не змогли. Медики констатували смерть.

Нагадаємо, у Дніпрі на Самарському мосту дівчина намагалася вкоротити собі віку. Її рятували перехожі, але не втримали.

У Дніпрі дівчина намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту

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