Сили оборони України спільно з СБУ знищили російський військовий корвет «Меркурій» та уразили підсанкційне судно рф біля порту Бенгазі / © СБУ

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Сили оборони України спільно зі Службою безпеки провели унікальну спецоперацію поблизу узбережжя Лівії, внаслідок якої було затоплено новітній російський військовий корвет «Меркурій» та уражено підсанкційний суховантаж РФ.

Про успішне виконання завдання повідомили президент Володимир Зеленський та пресслужба СБУ.

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Для удару поблизу лівійського порту Бенгазі українські воїни застосували сім безекіпажних катерів вітчизняного виробництва. Як уточнили в СБУ, дрони доправили на визначену локацію та спустили на воду з так званого «материнського судна». Попри спроби окупантів знищити катери з повітря, води й суходолу, українські дрони досягли мети та вразили обидві цілі.

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«Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції — визначені цілі досягнуті», — заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про знищені та уражені судна

Корвет «Меркурій» (бортовий номер 734, проєкт 20380): один із найновіших кораблів ВМФ РФ, приписаний до Чорноморського флоту, який прийняли на озброєння вже під час повномасштабної війни — у 2023 році. Судно регулярно супроводжувало ворожі морські конвої. У СБУ зазначили, що кораблю «не допомогло навіть те, що судно сховалося в порту» — корвет пішов на дно разом із багатофункціональним бойовим вертольотом Ка-27, який перебував на його борту.

Суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842): підсанкційне російське судно, яке агресор використовував для перевезення озброєння та військової техніки, зокрема в межах так званих «Сирійського» та «Лівійського експресу». За словами президента, результат атаки по ньому — «уражено».

У спецслужбі наголосили, що обидва судна були законними військовими цілями, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності країни-агресора.

«Сили оборони України вкотре продемонстрували, що російський військовий флот та його логістика не мають безпечних маршрутів навіть далеко за межами Чорного моря. Такі унікальні спецоперації руйнують логістичні можливості ворога та змушують Росію платити за агресію навіть на стратегічній відстані від України», — підкреслили в СБУ.

Володимир Зеленський, коментуючи успіх операції, додав, що Україна й надалі нищитиме ворога на морі:

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«Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю. Слава Україні!» — резюмував глава держави.

Сили оборони України спільно з СБУ знищили російський військовий корвет «Меркурій» та уразили підсанкційне судно рф біля порту Бенгазі / © СБУ

Нагадаємо, раніше російське судно, що перевозило зброю, потрапило під удар у Фінській затоці.

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