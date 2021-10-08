"Дистанційка" для школярів, припинення планових операцій: у Львові посилюють карантин

"Дистанційка" для школярів, припинення планових операцій: у Львові посилюють карантин

Нові правила карантину почнуть діяти з 18 жовтня.

У Львові через погіршення ситуації з коронавірусом запроваджують жорсткіші карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила комісії з надзвичайних ситуацій сьгодні, 8 жовтня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Також у місті призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях. Нові правила карантину почнуть діяти з 18 жовтня.

"Маємо резервувати місця для хворих на COVID-19", - написав Садовий.

Також міська комісія з ТЕБ та НС рекомендують обмежити розважальні масові заходи. Щодо ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу, зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації.

"Нам важливо, щоб рішення було виваженими і не нашкодило людям. Наступне засідання комісії проведемо наступного тижня", - підсумував мер Львова.

Зазначимо, станом на 7 жовтня коронавірус зробив стрибок у Львові та регіоні.

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