Дистанційна робота: понад 70% українців заявили, що не хочуть працювати вдома

4% громадян під час пандемії втратили роботу.

Українці проти дистанційної роботи. Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, у травні 73% опитаних висловили негативне ставлення до роботи вдома. "За" – висловилися лише 14%. Бо серед них більшість вийшли на дистанційну роботу зі збереженням заробітної плати. Тому і підтримують ідею роботи віддалено. Ще 12% не визначилися.

Зазначається, що найчастіше до дистанційної роботи позитивно ставляться ті, хто, під час пандемії коронавірусу перейшов на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати (29,5%), хоча більшість з-поміж них (56%) не хочуть працювати дистанційно.

Серед тих, хто відповідає, що перейшов на дистанційну роботу з частковим збереженням заробітної плати — відповідно 22% і 69%, серед тих, хто під час пандемії пішов в повністю оплачувану тривалу відпустку — відповідно 17% і 79%, пішов у частково оплачувану відпустку — відповідно 13% і 75%, пішов у неоплачувану відпустку — відповідно 12% і 70,5%, втратив роботу — відповідно 11% і 60%, серед тих, хто не відчув жодних змін і працює, як і раніше — відповідно 10% і 80%.

Нагадаємо, що згідно з дослідженнями сервісу віддаленої роботи "Freelancehunt", у 2030 році кожен шостий працевлаштований дорослий буде надавати свої послуги роботодавцям дистанційно. Адже за останні сім років кількість позаштатних працівників зросла у 15 разів: від 48 тисяч у 2015 році до 720 тисяч у 2021.

Чи потрібен в Україні закон про фрилансерів та як він функціонуватиме

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання