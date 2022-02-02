Дистанційна школа Dar School: як виглядає освіта для майбутнього дітей

Значення навчання в житті дітей просто величезне, тому знайти школу, де твоя дитина буде не черговим учнем, а особистістю, таланти і вміння якої цінують – велика удача для батьків.

Також, перед кожним підлітком стає питання - вчитися, щоб отримати атестат, чи може реальні знання та успішну професію? Ми віримо в те, що діти хочуть начатися, але це має приносити ім задоволення. Для сучасних учнів та їх батьків важлива комфортна підготовка до майбутнього, а не тільки оцінки у щоденнику.

Dar - це сучасна ліцензована дистанційна школа, в якій діти розкривають свій потенціал і готуються до реального майбутнього. Dar School турбується про те, ким буде дитина після школи. Вони надають принципово новий формат освіти в Україні, з якісною підготовкою учнів до ЗНО, вступу у ВНЗ та допомогою у виборі професії. Все це завдяки авторським програмам навчання, курсам профорієнтації, психології, IT та постійній підтримці уважних менторів.

Дистанційне навчання – це, насправді, не новий формат. Це лише одна з форм навчання, яка дає більше можливостей, ніж звичайна школа. Так, спочатку така школа була рішенням для людей з інвалідністю. Проте, COVID вніс корективи. І хоч пандемія не є основною причиною переходу в онлайн-освіту, вона є каталізатором змін.

Світ стає цифровим, і це відбувається надзвичайно швидко.Футуролог Елвін Тоффлер описав, як технології впливають на соціум, і ввів поняття футурошоку. Коли під впливом технологій відбувається багато змін за дуже короткий час, люди не встигають адаптуватись і впадають у шок. А одна з функцій освіти – допомагати людям готуватися та адаптовуватися до реального життя.

Dar School створили платформу з постійним доступом до підручників та інших матеріалів, до відеоуроків з поясненнями вчителів і календаря з дедлайнами на виконання завдань. Розробили персональну сторінку батьків для контролю успішності дитини. Більше не потрібно щоранку заходити в Zoom та сидіти за комп’ютером більше 6 годин. Тепер можна не відповідати біля дошки, жахаючись помилок. Завдяки економії часу, в дітей з’являється більше можливостей для саморозвитку.

Освіта, курси, майстер-класи, а також можливість отримати подвійний диплом – все для того аби обрати вступити в омріяний ВНЗ та обрати майбутню улюблену професію! Це школа, де комфортно, цікаво, та зручно. І де рівень освіти не лише не нижчий, ніж у державній школі, а й вищий завдяки досвідченим та амбітним викладачам, майстер-класам, курсам та фокусі на профорієнтації кожної дитини.

Хочете, щоб ваша дитина була успішною та щасливою? Переходьте на https://dar.school/ та залишайте заявку, щоб безкоштовно спробувати нашу навчальну платформу.