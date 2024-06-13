“Дистанційне” звільнення Криму: експерт оцінив ймовірність такого сценарію

Остаточно звільнити окупований півострів без присутності українських військ неможливо.
Дистанційними ударами по тимчасово окупованому Криму можна нівелювати матеріально-технічне забезпечення російської армії, однак для повноцінного звільнення півострова потрібно буде вводити на його територію сухопутні війська та відновлювати конституційний лад.
На цьому наголосив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ефірі Radio NV.
"Звільнення території - це не тоді, коли там будуть без патронів, без снарядів перебувати окупаційні війська... Звільнення - це коли заходять війська країни, яка звільняє цю територію, і встановлюють там конституційний, законний порядок”, - зазначив експерт.
Дистанційні удари по російських об’єктах в Криму Коваленко називає “створенням відповідних умов, які б сприяли цьому звільненню”.
Нагадаємо, раніше у британському виданні The Telegraph припустили, що, націлившись на захоплення нових територій в Україні, російський диктатор Володимир Путін може втратити анексований Крим.
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