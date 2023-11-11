“Дістанемо окупанта”: Зеленський пообіцяв відплату за удари по звільненому Херсону

Український лідер нагадав, що ворог уже не може почуватися спокійно ні в Чорному морі, ні в окупованому Криму.

У суботу, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, президент України Володимир Зеленський запевнив, що за удари по цьому місту та інших уже вільних населених пунктах Херсонщини, ворог отримає заслужену відплату від українських воїнів.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

“Наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість”, - заявив він.

Володимир Зеленський подякував всім, хто сьогодні згадував, як херсонці протистояли окупантам, і вшанував памʼять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, був вільним.

Президент також повідомив, що підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися під час захисту Херсонщини.

“Разом із нашими воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили своїх громад, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву. Лікували й лікують, організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору. Рятують і зараз. Під бомбами, в умовах постійних ударів”, - наголосив він.

Нагадаємо, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, окупанти обстріляли центральну частину міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок. Двоє людей постраждало.

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