Дістатися Німеччини стане простіше: "Укрзалізниця" готує суттєві зміни в міжнародному сполученні

Від грудня 2025 року кількість транскордонних поїздів між Польщею та Німеччиною збільшиться на 54%. Так, замість 11 щодня курсуватимуть 17 потягів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Як зазначається у повідомленні, поштовхом до оновлень стали оприлюднені на початку 2025 року дані, згідно з якими Німеччина вперше випередила Польщу за кількістю українців, що отримали тимчасовий захист.

«Тож у новому графіку руху 2025–2026 років завдяки тісній співпраці з польськими та німецькими партнерами Укрзалізниця синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини», — повідомили в УЗ.

Зручні пересадки в Перемишлі

Поїзд №51К Київ — Перемишль

Прибуття о 05:00. Ідеально для пересадки на EC134 Via Regia до Лейпцига (відправлення 07:12). Лейпциг є великим європейським залізничним хабом із доступом до швидкісних маршрутів по всьому ЄС.

Поїзд №63/64 Харків — Перемишль

Прибуття о 16:59, пересадка на нічний EN417 Carpatia до Праги та Мюнхена (17:51). Це прямий шлях до Баварії через чеську столицю.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль

Прибуття о 08:18. Пасажири встигають пересісти на EC58 Galicja до Берліна (09:09), одного з найпопулярніших напрямків до німецької столиці.

Всі пересадки синхронізовані і у зворотному напрямку — повернення до України буде таким же комфортним.

Пересадки в Холмі

Поїзд №119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками). Прибуття о 18:08, далі — пересадка на поїзд №440 до Устки (18:18).

У Варшаві Центральній пасажири роблять наступну пересадку о 21:31 на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, який прибуває до Берліна о 06:00.

Також до Берліна можна доїхати й нічними поїздами EC430 та EC440, які вирушають відповідно з Перемишля і Холма.

«Укрзалізниця продовжує розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх з рейсами європейських залізниць», — завершили в компанії.

Раніше йшлося про те, що «Укрзалізниця» вводить 11 нових потягів. Так, оприлюднено новий графік руху поїздів на 2025–2026 роки, який стартує 14 грудня.

Відповідно до оновлень, з’являться 11 нових маршрутів, серед яких вісім міжнародних і три внутрішні. Крім того, компанія суттєво збільшить кількість місць для пасажирів. Йдеться про 2 мільйони протягом року.

Квитки на дати після 14 грудня вже відкрито в застосунку та на сайті УЗ.