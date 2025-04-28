Дістав гранату та кинув у бік поліцейських: на Миколаївщині кривдник підірвав правоохоронців

Кривдник підірвав наряд поліції / © Поліція Київської області

Реклама

На Миколаївщині вдень 28 квітня кривдник підірвав наряд поліції, що прибув на виклик про сімейну сварку. Від отриманих травм 21-річний поліцейський Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох правоохоронців госпіталізовано.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських опинилися під ударом.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХТО ОРГАНІЗУВАВ ВИБУХ БІЛЯ ТЦК у Кам’янці-Подільському: ТЕРМІНОВІ ПОДРОБИЦІ!

«Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі питання „А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?“. До кого ви звернетесь за захистом?», — написав Вигівський.

Він також зазначив, що наразі у людей чимало зброї на руках, тож поліцейські не можуть передбачити, де станеться біда.

“Але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій”, - сказав голова Нацполіції.

Озброєного нападника одразу ж затримано. Але це не поверне життя 21-річному сержанту поліції.

Вигівський висловив співчуття рідним Максима Рижка.

Вічна пам’ять…

Нагадаємо, раніше, взимку 2025 року, у військкоматах Хмельницької області запровадили посилені заходи безпеки після підриву будівлі на території військового об’єкту в Кам'янці-Подільському 5 лютого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.