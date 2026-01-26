Дістав поранення під час удару РФ: у Києві помер рятувальник

Свічка пам'яті / © Pexels

Реклама

У Києві під час виконання службових обов’язків під час обстрілу Дарницького району столиці дістав поранення пожежний-рятувальник Олександр Зібров. Врятуувати його, на жаль, не вдалося.

Про смерть колеги повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.

«Черговий важкий день для родини ДСНС: на жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва. Він разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва», — констатував він.

Реклама

Даник підкреслив, що ворог забрав життя сміливого і відважного вогнеборця, який був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку.

«Схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день, розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті й наших серцях», — додав Даник.

ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час обстрілів та шанувати пам’ять героїв, які віддали життя заради захисту інших.

Як ми зазначали раніше, 9 січня у Києві дрон впав на рятувальників. Інцидент трапився у Дарницькому районі столиці.

Реклама

Через обстріл поранення дістали двоє рятувальників, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.